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نتنياهو يطالب الجمهور العربي بالتعاون مع الشرطة لمحاربة جرائم القتل

الإثنين 07 أكتوبر 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطالب الجمهور العربي بالتعاون مع الشرطة لمحاربة جرائم القتل


القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمن نتنياهو، الجمهور العربي في إسرائيل، التعاون مع الشرطة والامتناع عن العنف خلال الاحتجاجات ضد ظاهرة الجريمة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، إن نتنياهو أدان القتل في الوسط العربي، وطلب من وزير الأمن الداخلي، "جلعاد أردان" تخصيص المزيد من القوات في المناطق العربية لمكافحة جرائم القتل.

وفي سياق متصل، قالت قناة "كان" العبرية، إن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة يجتمعون بالوزير "أردان" يوم الخميس القادم، لمناقشة هذه القضية.

من جانبه هاجم عضو الكنيست، أحمد الطيبي، رئيس الوزراء نتنياهو وقال إنه: "هو المسؤول عن سفك وإراقة الدماء وعنف الأسلحة والعصابات في الوسط العربي".

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، الى أن الوسط العربي، يشهد حركا واسعا، احتجاجًا على جرائم القتل في المجتمع العربي، للمطالبة بزيادة تدخل السلطات لمحاربة هذه الظاهرة.

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