دي خيا يعترف: مانشستر يونايتد يعيش أسوأ فتراته

وكالات / سما /

اعترف دافيد دي خيا حارس مرمى فريق نادي مانشستر يونايتد أن الشياطين الحمر يعيشون أسوأ فتراتهم الكروية، وذلك عقب الهزيمة من نيوكاسل اليوم.

واستطاع نيوكاسل يونايتد تحقيق الانتصار بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء، على حساب أحمر مانشستر في مباراة ملعب سانت جيمس بارك لحساب الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد لم يتمكن من تسديد سوى 3 كرات على المرمى في مباراة اليوم، وسجل لاعبوه 7 أهداف فقط في آخر 10 مباريات، وتستمر معاناة فريق ملعب أولد ترافورد خارج قواعده ومواصلة الفشل في تحقيق النتائج الإيجابية.

دي خيا سُئل من قبل بي بي سي عن الأشياء التي يحتاج اليونايتد للتحسن فيها، فقال “كل شيء”.

وأضاف “هذا ليس مقبولاً، ليس فقط هذه المباراة ولكن الموسم ككل. إنه الوقت الأصعب منذ وجودي هنا. لا أعرف ماذا يحدث. لا يمكننا حتى إحراز هدف في مباراتين”.

وتابع حديثه ولكن مع سكاي سبورتس “لم نصنع أي فرص محققة. دافعنا بشكل جيد. الفريق بحاجة إلى أخذ خطوة للأمام. لدينا بعض الإصابات الكبيرة، ولكن هذا ليس عذراً. نحن مانشستر يونايتد، نحتاج إلى مواصلة التدرب بجد، القتال والفوز بالمباريات”.