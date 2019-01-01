فيديو.. برشلونة يسحق إشبيلية وميسي يعود للتسجيل

وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق انتصار عريض على حساب ضيفه، إشبيلية، بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.

واستضيف الفريق الكتلوني، نظيره الأندلسي على ملعب كامب نو الليلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

الفريق الزائر شكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس الألماني تير شتيجن، الذي قام بتصدٍ حاسم في الشوط الأول لينقذ فريقه من التأخر في النتيجة، غير أن لوك دي يونج مهاجم إشبيلية أضاع أكثر من فرصة محققة للتهديف، ليأتي العقاب قاسياً جداً بثلاثة أهداف متتالية.

المهاجم الدولي الأورجوياني لويس سواريز بصم على الهدف الافتتاحي بمقصية رائعة مستغلاً عرضية عثمان ديمبيلي من الجانب الأيسر، قبل أن يضيف أرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلياني الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تقدمه في عمق دفاع الفريق الأندلسي واستلامه تمريرة ولا أروع من أرتور ميلو النجم البرازيلي.

البرسا لم يكتفِ بالهدفين، حيث أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 35، ليقتل تماماً أحلام الضيوف في العودة في النتيجة.

الكل انتظر هدف ليونيل ميسي في الشوط الثاني، ليفتتح البرغوث الأرجنتيني سجله التهديفي في لا ليجا هذا الموسم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 78، حيث سجل أفضل لاعب في العالم 2019 هدفاً جميلاً من ركلة حرة، على طريقته الخاصة، لتنتهي المباراة بفوز ساحق للكتلان.

هذا الفوز ارتقى بالبرسا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، وأصبح على بعد نقطتين فقط من المتصدر ريال مدريد.