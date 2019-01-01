  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يسحق إشبيلية وميسي يعود للتسجيل

الإثنين 07 أكتوبر 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يسحق إشبيلية وميسي يعود للتسجيل


وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق انتصار عريض على حساب ضيفه، إشبيلية، بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.

واستضيف الفريق الكتلوني، نظيره الأندلسي على ملعب كامب نو الليلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

الفريق الزائر شكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس الألماني تير شتيجن، الذي قام بتصدٍ حاسم في الشوط الأول لينقذ فريقه من التأخر في النتيجة، غير أن لوك دي يونج مهاجم إشبيلية أضاع أكثر من فرصة محققة للتهديف، ليأتي العقاب قاسياً جداً بثلاثة أهداف متتالية.

المهاجم الدولي الأورجوياني لويس سواريز بصم على الهدف الافتتاحي بمقصية رائعة مستغلاً عرضية عثمان ديمبيلي من الجانب الأيسر، قبل أن يضيف أرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلياني الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تقدمه في عمق دفاع الفريق الأندلسي واستلامه تمريرة ولا أروع من أرتور ميلو النجم البرازيلي.

البرسا لم يكتفِ بالهدفين، حيث أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 35، ليقتل تماماً أحلام الضيوف في العودة في النتيجة.

الكل انتظر هدف ليونيل ميسي في الشوط الثاني، ليفتتح البرغوث الأرجنتيني سجله التهديفي في لا ليجا هذا الموسم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 78، حيث سجل أفضل لاعب في العالم 2019 هدفاً جميلاً من ركلة حرة، على طريقته الخاصة، لتنتهي المباراة بفوز ساحق للكتلان.

هذا الفوز ارتقى بالبرسا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، وأصبح على بعد نقطتين فقط من المتصدر ريال مدريد.

#برشلونة #إشبيلية

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" ترد على تصريحات القيادي بحماس نايف الرجوب الأخيرة حول الرئيس وحكومة اشتيه

وزارة المالية برام الله تصدر تعميم هام لموظفيها في قطاع غزة

الرئيس: مصرون على اجراء الانتخابات .. وإسرائيل أعادت لنا "مليار ونصف شيكل"

جنرال إسرائيلي : كنا نظن السادات أحمق ولكنه فهمنا بشكل مثير للدهشة

مجدلاني: 10 آلاف مستفيد جديد من شيكات الشؤون الاجتماعية بغزة

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

الأخبار الرئيسية

57552

قائد فرقة غزة : اقتربنا عدة مرات مؤخرا من حملة عسكرية برية بالقطاع

يديعوت : السلطة الفلسطينية حذفت كل ما يتعلق بالسلام مع إسرائيل من مناهج التدريس

10201722111746808

الكشف عن خطة إسرائيلية لوقف نشاط تركيا بالقدس .. التفاصيل

517349M

إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين بينهم وزير ومسؤولين قبر يوسف بنابلس

12

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية