قائد فرقة غزة : اقتربنا عدة مرات مؤخرا من حملة عسكرية برية بالقطاع

القدس المحتلة / سما /

صرح قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، العميد "إليعيز توليدانو" أن إسرائيل كانت قريبة في الآونة الأخيرة، من القيام بحملة عسكرية برية بقطاع غزة.

جاءت تصريحات "توليدانو" خلال مقابلة خاصة، أجرتها معه القناة الثانية العبرية، ونشرت مقتطفات منها صباح اليوم الأثنين.

وبحسب القناة العبرية، تحدث "توليدانو"، عن التوتر بالجنوب، وإطلاق الصواريخ، والأنفاق، والتظاهرات على حدود قطاع غزة.

وقال العميد "توليدانو"، عدة مرات خلال السنة الماضية، كنا قريبين جداً من القيام بحملة واسعة بقطاع غزة.

وعندما سأله المذيع، لماذا ليم يتم التنفيذ، أجاب العميد: "أن الموضوع متعلق بقرار، وأنه يجب اتخاذ قرار من المستويات العليا".

وأضاف العميد، الواقع الحالي بفرقة غزة معقد جداً، والأحداث التي تدور على حدود قطاع غزة، أشبه "بحرب استنزاف".

هذا وأشارت القناة العبرية، إلى أنه سيتم نشر المقابلة الكاملة مع العميد "توليدانو"، خلال يوم عيد الغفران" الذي يبدأ غدا وينتهي يوم الأربعاء القادم.