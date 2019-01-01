يديعوت: 72 جريمة قتل منذ بداية العام في الداخل الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، اليوم الاثنين، أنّ 72 جريمة قتل وقعت منذ بداية العام الجاري في صفوف العرب داخل إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة استطاعت فقط حل لغزة 32 جريمة منها، باعتقال من يقف خلها وتقديمهم للمحاكمة، في حين بقيت 40 جريمة دون أي تقدم في التحقيقات الجارية فيها.

ونشرت الصحيفة تقريرًا مطولًا حول الجرائم المتصاعدة في الوسط العربي، أشارت فيه للتحركات الجارية شعبيًا وجماهيريًا للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك بشكل أوسع لتوفير الأمن.

وتحدث أفراد من عائلات الضحايا عن مخاوفهم من استمرار تجول قتلة أبنائهم بحرية، فيما تدعي الشرطة الإسرائيلية أنها تعمل بكثافة للوصول للجناة.