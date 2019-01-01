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نقابة الصحفيين تستنكر "تخوين" حماس للصحفيين

الإثنين 07 أكتوبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر "تخوين" حماس للصحفيين


رام الله / سما /

 استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيان حركة حماس الذي نشر على موقعهم الامني المسمى "المجد" الذي يهدف لتخوين وتخويف الصحفيين.
واعتبرت النقابة "ان حركة حماس تشكك بوطنية الصحفيين وتحرض عليهم بما يرقى لدرجة استباحة دماءهم وقتلهم وملاحقتهم ونبذهم من المجتمع".
وأكدت النقابة مجددا فخرها واعتزازها بالجسم الصحفي الفلسطيني الذين كانوا دوما في مقدمة الصفوف والامينين على نقل الحقيقة والرواية الفلسطينية المدافعين عن حقوق شعبنا حيث قدموا دماءهم وتضحياتهم من أجل فلسطين على مر التاريخ.
واضافت "ان ان البيان يأتي في سياق حملات حماس المسعورة ضد حرية الصحافة في فلسطين وفي إطار ملاحقة الصحفيين لعدم نشر الحقيقة".
وقالت "ان هذا البيان يؤكد ان حماس مذعورة من شعبنا الذي يكشف كل يوم حقيقتهم الظلامية التي لا تؤمن بالآخر ولا تؤمن بالتعددية والحرية وتريد مواصلة الامعان في سياسة التعتيم على الحقيقة وتكميم الافواه بالقوة."
وشددت على "ان سياسة التخويف والتخوين المتبعة من حماس لن تنال من الصحفيين ولن ترهبنا بل ستزيد الصحفيين إصرارا على قول الحق والحقيقه مهما امعنوا في ممارستهم".
وحملت النقابة حركة حماس وقيادتها في الضفه و غزه والخارج المسؤوليه الكامله عن اي جريمه او اعتداء يتعرض له اي صحفي بعد هذا التحريض والتخوين للصحفيين خاصة في قطاع غزه الحبيب.
وحيّت النقابة الصحفيين في قطاع غزه الحبيب مؤكدة وقوفها معهم ضد هذه السياسة والممارسات الخارجة عن تقاليد الشعب.

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