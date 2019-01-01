إشتية ومعه 12 وزيرا يصلون القاهرة مساء اليوم

رام الله /سما/

يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني د . محمد اشتية مساء اليوم زيارة كبيرة لمصر ويرافقه 12 وزيرا منهم وزراء الاقتصاد والزراعة والاشغال العامة والتعليم العالي والاوقاف والداخلية والحكم المحلي والاتصالات والمواصلات والطاقة والخارجية والمالية.

مكتب رئيس الوزراء أفاد لوكالة معا بأن الزيارة تأتي في اطار خطة الانفكاك عن الاحتلال ومقاطعة بضائع اسرائيل واستبدالها ببضائع اردنية وعراقية ومصرية، وهي الخطة التي اعلنها اشتية قبل نحو شهرين وبدأ بتنفيذها مع الاردن، ومن ثم مع العراق، والان مع مصر لاستبدال البضائع الاسرائيلية ببضائع عربية.



الزيارة تبدا اليوم الاثنين وتنتهي الخميس وسيجري استقبال رسمي لدولة رئيس الوزراء.