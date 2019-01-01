يديعوت : السلطة الفلسطينية حذفت كل ما يتعلق بالسلام مع إسرائيل من مناهج التدريس

القدس المحتلة/سما/

نتيجة لحالة الجمود السياسي، ورفض اسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية حذفت من كتبها المدرسية كل ما يتعلق بعملية السلام .

واضافت الصحيفة " على مدار السنوات الثلاث الماضية، أصلحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية جميع الكتب المدرسية من الصف الاول حتى التوجيهي وازالت جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع إسرائيل باستثناء جزء صغير من اتفاقية أوسلو على عكس ما كان مفصلا في الكتب المدرسية القديمة".

ففي الكتب المدرسية القديمة تقول الصحيفة، تم نشر نص كامل لرسالة كتبها في عام 1993 ياسر عرفات في ذلك الوقت الى رئيس الوزراء اسحق رابين ، تم فيها عرض مبادئ السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل ، وهو ما لم تتضمنه الكتب الجديدة.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن الاتفاقيات المؤقتة الموقعة على مر السنين بين الطرفين، قد اختفت تمامًا من الكتب الجديدة. مثل اتفاق القاهرة ، ومؤتمر كامب ديفيد بين إيهود باراك وعرفات ، واتفاق الخليل ، وخريطة طريق إدارة بوش، ومحادثات أنابوليس وغيرها. كذلك تمت إزالة محتوى الاجتماعات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في عملية السلام.

كما اوضحت الصحيفة ان الكتب الجديدة اتت على ذكر اسرائيل مرات قليلة، وتم كتابتها بين قوسين (إسرائيل).