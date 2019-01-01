الاحتلال يداهم عدة منازل في الخليل

الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في بلدتي دورا ودير سامت بمحافظة الخليل، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا، وعرف من أصحابها: كرم محمود عمرو، ومحمد عبد الفتاح مسالمة.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.