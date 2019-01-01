الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، عشرة مواطنين من مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

وبحسب مصادر محلية فإن من بين المعتقلين، كرم محمد صدقة من عنزة قرب جنين، وأحمد مصلح شحادة من قرية حارس قرب سلفيت، وبدر صبح وعبد الله سالم أبو فريح، من المزرعة الغربية شمال رام الله، ومجد خالد الجعفري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

وعمرو خالد فقهاء (٢١ سنة) عنبتا

ويوسف اسلام ابو ريا (٢١ سنة ) عنبتا

ورضا مجدي عورتاني ( ٢٢ سنة) عنبتا.