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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الإثنين 07 أكتوبر 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة


 اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، عشرة مواطنين من مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

وبحسب مصادر محلية فإن من بين المعتقلين، كرم محمد صدقة من عنزة قرب جنين، وأحمد مصلح شحادة من قرية حارس قرب سلفيت، وبدر صبح وعبد الله سالم أبو فريح، من المزرعة الغربية شمال رام الله، ومجد خالد الجعفري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

وعمرو خالد فقهاء (٢١ سنة) عنبتا
ويوسف اسلام ابو ريا (٢١ سنة ) عنبتا
ورضا مجدي عورتاني ( ٢٢ سنة) عنبتا.

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