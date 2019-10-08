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حالة الطقس: اجواء معتدلة

الإثنين 07 أكتوبر 2019 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء معتدلة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/10/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء 2019/10/09: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/10/10: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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