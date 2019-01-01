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وزيرا النفط الإيراني والسعودي التقيا في موسكو

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرا النفط الإيراني والسعودي التقيا في موسكو


موسكو/سما/

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنقنة، الأحد، إنه اجتمع بنظيره السعودي، عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر الطاقة في موسكو، في أوائل تشرين الأول / أكتوبر الجاري، بحسب ما أوردت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وأكّد زنقنة أن اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أنه لم يتطرّق لمضمون اللقاء بشكل مباشر، غير أنه استدرك: "التقيت معه وقلت له إننا أصدقاء منذ 22 عامًا وهذه الصداقة شهدت كل حالات الصعود والهبوط في العلاقات، ولم يكن هناك أي مشكلة لي في لقائك".

وذكر أن إيران لم تتسبب في أي خلافات مع السعودية، مشيرا إلى أن طهران تريد الصداقة مع كل الدول في المنطقة.

ووجه زنقنة حديثه بشكل مباشر للسعودية خلال لقائه بـ"شانا"، وقال: "يجب عليهم ألا ينظروا إلينا كأعداء، لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة".

وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع روسيا للطاقة"، الذي جرى في موسكو في الفترة الواقعة بين 2 و5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

يُذكر أن اللقاء جاء في فترة، بلغ التوتر أقصاه في العلاقة بين الرياض وطهران.

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