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انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

الأحد 06 أكتوبر 2019 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"


تونس/وكالات/

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر، إن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية وصلت إلى 41.31% في الداخل، فيما بلغت بالخارج 16.4 بالمائة.
وأفاد رئيس الهيئة العليا بأن الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس سيكون يوم 9 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن عملية الفرز إذا تمت قبل ذلك التاريخ فسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وفق "روسيا اليوم".

وأكد نبيل بفون أن العملية الانتخابية تمت بشكل طبيعي في كل مكاتب الجمهورية.

وأشار إلى أن عمليات الفرز قد تمت في جزء كبير منها وتم تعليق نتائج الفرز في بعض مكاتب الاقتراع.

وفي تطور لاحق قال التلفزيون التونسي انه النتائج الأولية تشير الى تقدم حزب النهضة على بقية الأحزاب حتى الان.
 

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