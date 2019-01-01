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حماس تعلق على خطاب الرئيس بشأن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال

الأحد 06 أكتوبر 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على خطاب الرئيس بشأن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال


غزة / سما/

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن حديث رئيس السلطة محمود عباس عن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال لتفعيل الاتفاقات السابقة، يؤكد أن قراراته السابقة بوقف التعامل بالاتفاقات الموقعة، مجرد حديث إعلامي يفتقد للجدية.

وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، أن هذا السلوك من قيادة السلطة قمة الاستهتار بالجمهور الفلسطيني، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الرافض لعلاقة السلطة بالاحتلال.

وتابع: "تثبت السلطة في كل مرة انعدام الإرادة في مواجهة الاحتلال وسياسته، وعدم قدرتها الانفكاك عن مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة، المعاكسة للمصلحة الوطنية العليا".

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