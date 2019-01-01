منتخبنا لكرة الصالات يحقق فوزاً كاسحاً على نظيره القطري

غزة / سما /

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة الصالات فوزه الأول في معسكره التدريبي بالدوحة، على حساب المنتخب القطري بخمسة أهداف لهدف، ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات الآسيوية في البحرين.

وحضر المباراة الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعنان صالح إداري بعثة المنتخب ولفيف من الكوادر الرياضية.

وسجل خماسية المنتخب الوطني الفلسطيني رشيد شواهنة "٣" و محمد حمادة وحسام حامد.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لكرة الصالات المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية حيث من المقرر أن تقام مباريات مجموعته في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة القادمة.