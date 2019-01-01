  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مقدسي عقب التحقيق معه

الأحد 06 أكتوبر 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مقدسي عقب التحقيق معه


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي صالح شوكة، إن مخابرات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مجاهد أبو رومي (23 عاما)، وذلك أثناء التحقيق معه هو وشقيقه حكم ابو رومي (32 عاما) في مركز التحقيق المعروف "معاليه أدميم".

وقال حكم أبو رومي، إن مخابرات الاحتلال سلمته وشقيقه محمد، استدعاءين للتحقيق معهما، فجر يوم الأربعاء الماضي، بعد اقتحام منزليهما في العيزرية وتدمير محتوياته، حيث تم الإفراج عنه بعد أن خضع لظروف تحقيق قاسية، فيما تم تحويل شقيقه محمد، الذي مر أكثر من شهرين على خطوبته، إلى سجن عوفر".

يشار إلى أن محمد وحكم مجاهد أبو رومي، هما أبناء عم الشهيد نسيم مكافح أبو رومي الذي ارتقى برصاص الاحتلال، في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية برام الله تصدر تعميم هام لموظفيها في قطاع غزة

الانتخابات... المهدي المنتظر ام المسيح الدجال؟!! ..د.غازي حمد

جنرال إسرائيلي : كنا نظن السادات أحمق ولكنه فهمنا بشكل مثير للدهشة

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

قناة عبرية: الهند تحذر اسرائيل من هجوم محتمل في "يوم الغفران"

مجدلاني: 10 آلاف مستفيد جديد من شيكات الشؤون الاجتماعية بغزة

الأخبار الرئيسية

12

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

الرئيس: مصرون على اجراء الانتخابات بغزة والضفة والقدس.. وإسرائيل أعادت لنا "مليار ونصف شيكل"

الرئيس واشتيه

"فتح" ترد على تصريحات القيادي بحماس نايف الرجوب الأخيرة حول الرئيس وحكومة اشتيه

حرب

"يديعوت": هناك وجهان مقلقان بين 1973 وهذا العام والحرب القادمة ستهز "اسرائيل" كثيرا

1015874437

جنرال إسرائيلي : كنا نظن السادات أحمق ولكنه فهمنا بشكل مثير للدهشة