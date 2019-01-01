الاحتلال يعتقل مقدسي عقب التحقيق معه

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي صالح شوكة، إن مخابرات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مجاهد أبو رومي (23 عاما)، وذلك أثناء التحقيق معه هو وشقيقه حكم ابو رومي (32 عاما) في مركز التحقيق المعروف "معاليه أدميم".

وقال حكم أبو رومي، إن مخابرات الاحتلال سلمته وشقيقه محمد، استدعاءين للتحقيق معهما، فجر يوم الأربعاء الماضي، بعد اقتحام منزليهما في العيزرية وتدمير محتوياته، حيث تم الإفراج عنه بعد أن خضع لظروف تحقيق قاسية، فيما تم تحويل شقيقه محمد، الذي مر أكثر من شهرين على خطوبته، إلى سجن عوفر".

يشار إلى أن محمد وحكم مجاهد أبو رومي، هما أبناء عم الشهيد نسيم مكافح أبو رومي الذي ارتقى برصاص الاحتلال، في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى.