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الطيبي يتهم نتنياهو بالمسؤولية عن سفك الدماء في الوسط العربي

الأحد 06 أكتوبر 2019 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يتهم نتنياهو بالمسؤولية عن سفك الدماء في الوسط العربي


القدس المحتلة / سما /

قال أحمد الطيبي أحد قادة القائمة العربية المشتركة، إن نتنياهو كرئيس للوزراء هو المسؤول عن سفك وإراقة الدماء وعنف الأسلحة والعصابات في الوسط العربي.

وأضاف الطيبي عقب إعلان نتنياهو موافقته نشر قوات إضافية في الوسط العربي لمواجهة الجريمة المنتشرة، "إن احتجاج الجمهور العربي بدأ يمس حتى أولئك الذين ظنوا أننا فناء خلفي وأن دمائنا كانت أقل دفقًا"، وفقا لما نقلته صحيفة معاريف.

وأشار الطيبي إلى أن ممثلين عن الوسط العربي التقوا نتنياهو في عام 2015 ووعد بنفس الخطوات، إلا أنه لم يقدم شيئًا حقيقيًا.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، مساء اليوم الأحد، أنه وافق على نشر قوات إضافية لمحاربة العنف والجرائم التي تزداد في الوسط العربي داخل إسرائيل.

وأشار نتنياهو في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت، إلى أنه تحدث مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ورئيس أركان الشرطة موتي كوهين، واتفق معهم على تلك الخطوة.

ودعا نتنياهو قيادة الجمهور العربي إلى التصرف بمسؤولية والتعاون مع السلطات. داعيًا الجمهور العربي إلى الامتناع عن ممارسة أي نوع من العنف أثناء الاحتجاجات التي يخوضونها.

وأدان نتنياهو جرائم القتل والعنف، مشددًا على ضرورة التعاون من قبل الجميع لمحاربتها ومنعها.

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