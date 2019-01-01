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إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

الأحد 06 أكتوبر 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي


القدس المحتلة / سما /

 أمر وزير الداخلية الإسرائيلية ارييه درعي، مساء اليوم الأحد، هيئة السكان والهجرة بإعداد رأي قانوني بشأن إمكانية إلغاء الإقامة الخاصة بالناشط عمر البرغوثي أحد مؤسسين حركة المقاطعة الدولية المسماة BDS.

وقال درعي- بحسب ما نقلت عنه القناة العبرية السابعة- إنه "يعتزم التحرك بسرعة لمنع البرغوثي من الإقامة في إسرائيل" متهمًا إياه بأنه يبذل قصارى جهده لإلحاق الأذى بإسرائيل، وبالتالي يجب أن لا يتمتع بالحق في أن يكون مقيما فيها.

ويعتبر البرغوثي الذي يقطن في عكا ولديه شركة خاصة في رام الله، من مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وقد منع مؤخرًا من دخول بريطانيا وأميركا بتحريض إسرائيلي، حيث كان من المفترض أن يشارك في مؤتمرات تم دعوته إليها، كما حرم من المشاركة في حفل زفاف ابنته في واشنطن منذ أشهر.

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