الشلتوني يوضح نظام عمل بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية في غزة

غزة / سما/

أكد مدير وحدة التأمين الصحي بوزارة الصحة فايز الشلتوني اليوم الأحد، أنه بدأ العمل بالنظام الجديد لبطاقة التأمين الصحي الإلكترونية في بعض عيادات مستشفيات قطاع غزة، وذلك بدلاً من استخدام الدفتر(التأمين).

وأوضح الشلتوني، بأن بطاقة التأمين هي ذات شريطي الكتروني تُمرر على عيادات المستشفيات، بهدف السرعة في تحسين خدمة المواطنين، قائلاً :" إن بطاقة التأمين تشمل جميع موظفي الحكومة المدينين في غزة ورام الله".

وأضاف، أن العمل بالدفتر للمواطنين والقطاع الخاص ما زال متاح، عدا الموظفين المدنيين الحكوميين تم إيقاف التعامل مع دفاتر التأمين واستبدالها ببطاقات الكترونية، مؤكدًا بأن البطاقة تصدر مجاناً مع تسليم الدفتر المعمول به قديماً.

وذكر الشلتوني، بأن خلال العام القادم سنكون قد انتهينا من استخدام دفاتر التامين لكافة فئات المجتمع، عدا العسكريين سيتم استبدالها ببطاقة الشريط الإلكتروني.

وأشار إلى أن من لديه رسوم متراكمة على التأمين يتم اعفاء جزء من المبلغ شريطة أن يدفع المبلغ المتبقي بعد الخصم والاعفاء.

وبين مدير وحدة التأمين بأن بطاقة التأمين ليس لها صلاحية انتهاء، فيما يقتصر التجديد عليها على الصورة الشخصية فقط، لكل أربعة أعوام، وتبقى البطاقة دائمة الخدمة الي حين إنهاء الموظف خدمته الحكومية.