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10 إصابات في حادث سير غرب طولكرم

الأحد 06 أكتوبر 2019 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 إصابات في حادث سير غرب طولكرم


طولكرم / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرم، الأحد، مع حادث سير تصادم بين مركبتين على الشارع الغربي قرب معبر الطيبة في مدينة طولكرم.

وذكر الناطق بلسان الدفاع المدني، أنه قد نتج عن الحادث 10 إصابات وصفت بين المتوسطة والطفيفة، وقد عمل الطاقم على إخلاء وتحرير الاصابات من داخل المركبات، وتقديم الاسعاف الاولي لها وتسليمهما لمركبات إسعاف الهلال الاحمر، وتم فصل البطارية عن المركبات تفاديا لحدوث تماس كهربائي، وازالة الزيوت والزجاج عن الشارع وتامين مرور المركبات علماً أن المركبتين من نوع كارفيل عمومي وباسات.

وأهاب الدفاع المدني بالسائقين الحيطة والحذر وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ والتقيد بشواخص وقواعد السير على الشوارع والطرق، وعمل الصيانة الدورية واللازمة لمركباتهم وتفقد المركبة والمكابح بشكل دوري حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

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