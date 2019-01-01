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الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

الأحد 06 أكتوبر 2019 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية


عمان /سما/

 استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار اعتقال هبة عبد الباقي وعبدالرحمن مرعي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة كررت طلبها بسرعة الإفراج عن عبدالباقي ومرعي، وتوفير ظروف ملائمة لهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الاجراءات الخاصة بذلك.

كما أوضح القضاة بان الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هبة نهاية شهر آب، وعبد الرحمن بداية شهر أيلول، خلال توجههما للضفة في زيارة عائلية.

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