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غزة: الاقتصاد تقرر منع استيراد السجائر الالكترونية وتصنيعها

الأحد 06 أكتوبر 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاقتصاد تقرر منع استيراد السجائر الالكترونية وتصنيعها


غزة / سما /

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، اليوم الأحد، منع إدخال السجائر الالكترونية أو استيرادها وتصنيعها.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى في حديث خاص لوكالة سوا الاخبارية، إن هذا القرار جاء بناء على خطورة هذه المواد ، وتعريضها حياة المواطن للخطر.
 
وأشار أبو موسى إلى أن حالات وفاة حدثت في عدة دول، نتيجة السجائر الالكترونية بحسب تقارير عالمية.

وأكد أبو موسى أن طواقم الوزارة أجرت جولة على المحلات التي تصنع السجائر الالكترونية، واتخذنا فيها الإجراء القانوني لأن تصنيعها يجب أن يخضع لشروط معينة، كونها تحتوي على مواد كيماوية تشكل خطرا على صحة المواطنين.

وأضاف أبو موسى أنه تم مصادرة كميات كبيرة من السجائر الالكترونية خلال الجولة التي أجرتها الاقتصاد بالتعاون مع جهاز المباحث، مؤكدا ان الوزارة ستستمر في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على صحة المواطن.

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