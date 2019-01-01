بذكرى "نصر أكتوبر".. قاسم: الاحتلال الإسرائيلي كان وما يزال "العدو المركزي" للأمة

غزة / سما/

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يوم الأحد، إنّ الاحتلال الإسرائيلي كان وما يزال هو العدو المركزي للأمة، ويشكل الخطر المباشر ضد استقلالها ونهوضها، وأن العلاقة معه هي الصراع والتدافع ، ولا يمكن أن تكون علاقة طبيعية.

وقال قاسم في الذكرى 46 لحرب أكتوبر المجيدة، أنّ هذه الحرب الذي أثبت فيها الجندي العربي المقاوم قدرته على تخطي الصعاب، والعبور إلى النصر على الأعداء.

وقدم التحية والرحمة، لأرواح شهداء هذه الحرب، ولشهداء شعبنا وأمتنا على إمتداد صراعها مع الاحتلال.. دماء هؤلاء الشهداء هي التي تنبت النصر والكرامة والعزة القومية.

وأكد، هذه الحرب أن تكامل الجهود العربية، وتوحد الجبهات في مواجهة عدوان المشروع الصهيوني، وإسناد كل مكونات الأمة، هي وصفة للنصر الأكيد.

وأشار، إلى أنّ أمتنا ستكون على موعد مع نصر جديد على الكيان الصهيوني الغاصب، فالمقاومة مستمرة، وخلفها جماهير على امتداد الأمة تؤمن بها وتسندها.