بالاسماء.. وفود وشخصيات دبلوماسية تغادر غزة

غزة / سما /

أفاد المكتب الاعلامي للمعابر، اليوم الاحد، بوصول عدد من الشخصيات والوفود الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

ووفقا للمكتب الاعلامي، وصول العديد من الشخصيات والوفود الطبية والرياضية عبر معبر بيت حانون ايرز اليوم وهم على النحو التالي:-

1- وصول وفد يتبع للجنة الدولية للصليب الاحمر مكون من "8" افراد.

2- وصول من موظفين وزارة التربية والتعليم القطرية لافتتاح مدرسة ثانوية ضمن مشاريع اللجنة القطرية

3- وصول وفد طبي من مؤسسة "mabuk" البريطانية , لاجراء عمليات جراحية في مستشفى الشفاء مكون من "12" طبيب.

4- وصول وفد طبي من جامعة "اكسفورد البريطانية" لتنفيذ دورات تدريبية في الجامعة الإسلامية بغزة مكون من "12" طبيب

5- وصول وفد رياضي من لاعبي رياضة "الكارتيه" بعد مشاركتهم في معسكر تدريبي في رام الله مكون من "9" رياضيين .

فيما غادر العديد من الوفود والشخصيات الشخصيات الاعتبارية معبر بيت حانون وهي على النحو التالي:-

1- مغادرة وزير الريادة و التمكين في الحكومة الفلسطينية.

2- مغادرة وكيل وزارة سلطة الطاقة .

3- مغادرة احمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

4- مغادرة نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية.

5- مغادرة رائد فتوح مدير لجنة تنسيق البضائع في وزارة الاقتصاد .

6- مغادرة موظفين يتبعون لوزارة التربية والتعليم القطرية مكون من "8" موظفين.