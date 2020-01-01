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اشتية يؤكد دعم حكومته لاقامة مستشفى في المنطقة الشرقية من نابلس

الأحد 06 أكتوبر 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد دعم حكومته لاقامة مستشفى في المنطقة الشرقية من نابلس


رام الله / سما /

 أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بأنه سيتم وضع مشروع إقامة مستشفى حكومي جديد في المنطقة الشرقية من نابلس على خطة العام القادم 2020م، وسيحظى المشروع باهتمام ودعم حكومي، وذلك في اطار السعي الحكومي والأهلي للارتقاء بالمنطقة الشرقية بشكل خاص وعموم المحافظة بشكل عام.

وجاءت تصريحات اشتية خلال اجتماع ضم قادة الأجهزة الأمنية وممثلي مؤسسات محافظة نابلس والذي عقد في مكتب المحافظ على هامش توقيع اتفاقية المصالحة المجتمعية في نابلس برعاية الرئيس محمود عباس وحضور رئيس الوزراء.

ويأتي اقامة هذا مشروع المستشفى كجزء من خطة تطوير القطاع الصحي الحكومي ولتلبية حاجة المحافظة لوجود مراكز طبية شاملة ومتخصصة تخدم المنطقة الشرقية حيث تبرعت بلدية نابلس سابقاً بأرض مساحتها 14 دونما لإقامة هذا المشروع.

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