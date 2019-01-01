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الشاباك يزعم اعتقال بدوي من النقب بدعوى تأييد داعش

الأحد 06 أكتوبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم اعتقال بدوي من النقب بدعوى تأييد داعش


القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، اعتقال بدوي من تل السبع بزعم تأييده لتنظيم داعش.

وبحسب بيان الشاباك، فإن العملية تمت بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وأن المعتقل يبلغ من العمر 20 عامًا، مدعيًا أن المعتقل أعرب عن رغبته في الانضمام للتنظيم للقتال في سوريا.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله في الثامن من أغسطس/ آب الماضي، وقدمت لائحة اتهام ضده بعد التحقيق معه في الثاني من الشهر الجاري، وجرى تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات معه.

وادعى أنه تم العثور في منزله على ملابس خاصة بالتنظيم ومناظير ورصاصات بنادق وسترة وغيرها.

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