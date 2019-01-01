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مجدلاني: 10 آلاف مستفيد جديد من شيكات الشؤون الاجتماعية بغزة

الأحد 06 أكتوبر 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: 10 آلاف مستفيد جديد من شيكات الشؤون الاجتماعية بغزة


رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن اتفاق جديد عُقد مع الاتحاد الأوروبي بشأن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لآلاف المستفيدين الجدد في قطاع غزة.

وأفاد مجدلاني صباح اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، بأنه تم عقد اجتماع قبل أيام مع الاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق معهم على صرف 10 مليون يورو إضافية لقرابة 10 آلاف أسرة في غزة.

ولفت مجدلاني، إلى أنه سيتم اختيار أسماء المستفيدين من قوائم الانتظار في برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون الاجتماعية" في غزة، منوهاً إلى وجود 27 ألف أسرة على قوائم الانتظار بالقطاع.

يذكر أن الوزارة، صرفت دفعتين من شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية خلال العام الجاري، فيما من المقرر أن يتم صرف الثالثة قبل نهاية السنة الحالية. 

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