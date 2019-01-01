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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 06 أكتوبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلات: الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف (10/2).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (10/2)

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