غزة: المدرسة الأمريكية تحصل على الاعتماد الدولي الكامل

غزة / سما /

حصلت المدرسة الأمريكية الدولية في غزة، اليوم الأحد، على الاعتراف الدولي الكامل من المؤسسة الأمريكية الدولية لللإعتراف بالمدارس والكليات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المدرسة في بيان لها، أنها طواقمها الإدارية والأكاديمية والفنية بذلت جهوداً جبارة خلال الأعوام الماضية للارتقاء بأوضاع المدرسة والوصول بها إلى أرقي المواصفات العالمية في التعليم.

وأضافت: لقد أثمرت هذه الجهود في الأسبوع الماضي عن حصول المدرسة الأمريكية الدولية في غزة على الاعتراف الدولي الكامل، مؤكداً أن هذا الإنجاز الذي وصفته بـ"التاريخي" ما كان ليتحقق لولا التفاني والإخلاص في العمل الذي يبديه العاملون في المدرسة ولولا الدعم المتواصل من أولياء الأمور.

وتابعت أن "إدارة المدرسة إذ تفخر وتعتز بهذا النجاح فإنها تتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من ساعدها ودعمها طوال مسيرة الاعتراف الدولي الطويلة وعلى رأسهم الأخوة في صندوق الاستثمار الفلسطيني والأخوة في وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم في غرب غزة".

وأشارت إلى أن هذا الاعتراف يعني للمدرسة الكثير، فهو يعني أن المدرسة ملتزمة بالمعايير والمواصفات الدولية في كافة الممارسات الأكاديمية والإدارية والفنية، وبالنسبة للطلبة الخريجين فإن هذا الإعتراف يعني أن بإمكانهم مواصلة دراستهم الجامعية في أي مكان يرغبون فيه محلياً أو عربياً أو دولياً بدون اي عراقيل.

وتابعت "المدرسة الأمريكية الدولية في غزة وسكان قطاع غزة الحبيب بشكل عام يستحقون وعن جدارة هذا الشرف العظيم ويحق لهم جميعاً أن يفخروا بهذا الإنجاز أولاً وأخيراً لمصلحة أبناءنا الأحباء وأن إدارة المدرسة تعدكم أن تستمر على ذات النهج، نهج التميز والتفرد والإبداع لتبقى أعلام المدرسة الأمريكية الدولية في غزة ترفرف عالياً في سماء العالمية".