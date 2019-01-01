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"الاوقاف" تستنكر اغلاق المسجد الابراهيمي من قبل الاحتلال

الأحد 06 أكتوبر 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاوقاف" تستنكر اغلاق المسجد الابراهيمي من قبل الاحتلال


رام الله / سما /

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلاق المسجد الابراهيمي في الخليل، اليوم الاحد، ويوم الاربعاء المقبل، تحت ذريعة الاعياد، اضافة الى تهديد الاحتلال باقتحام المسجد يوم الثلاثاء من الساعة الثانية عصرا الى العاشرة ليلا.

وشدد وكيل الوزارة حسام أبو الرب على ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ المسجد الابراهيمي، ووضع حد لذلك ولكل الاعتداءات والانتهاكات اليومية، معتبرا قرار الاحتلال بإغلاق المسجد واستباحته بجميع أروقته من قبل المستوطنين وتهديده باقتحامه الثلاثاء، تعدٍ صارخ على المسلمين وعلى مكان اسلامي خالص.

وقال: "لا يخفى على أحد ما يحيكه الاحتلال بحق المقدسات، والمخططات سواء العلنية او السرية التي ترمي لإحكام السيطرة المطلقة عليه، مشيرا إلى أن الاحتلال خلال ايلول الماضي اغلقه ليوم واحد بالكامل بحجج الاعياد، ومنع رفع الاذان خلال الشهر 52 وقتا، اضافة الى العديد من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت المسجد  ضمن خطته التهويدية".

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