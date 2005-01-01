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وكيل وزارة النقل والمواصلات يكرم الموظفين المتقاعدين

الأحد 06 أكتوبر 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

كرم اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات موظفي الوزارة المتقاعدين، خلال حفل أقيم في مقر الوزارة، اليوم الاحد، بحضور رؤساء القطاعات والمدراء العامون والمدراء وعدد من الموظفين.

وافتتح أبو شرخ كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكداً على الدور الكبير الذي قام به الموظفين المتقاعدين خلال فترات عملهم داخل الوزارة في خدمة المواطنين، موجهاً شكره لهم على ما قدموه من إنجازات عظيمة.

وتابع بالقول أن الوزارة تعتبر هؤلاء المتقاعدين هم أساس الوزارة وأنهم سيبقون جزء من الوزارة حتى بعد التقاعد وأن التواصل معهم سيكون بشكل متواصل للاستفادة من خبراتهم في العمل.

#وزارة النقل والمواصلات #المتقاعدين

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