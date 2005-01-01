مانشستر يونايتد يكشف حقيقة مطالبة بوجبا بمضاعفة راتبه

وكالات / سما /

نفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التقارير التي تدعي أن نجم خط وسطه بول بوجبا يريد عقداً جديداً براتب مضاعف بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

بوجبا الذي من المتوقع أن يغيب عن مباراة يوم الأحد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي بسبب إصابة في الكاحل لا يزال عقده يمتد لعامين قادمين.

ووفقاً لما أكده مصدر من داخل مانشستر يونايتد، فإن إدارة النادي الإنجليزي لم تجري أي محادثات رسمية بعد مع اللاعب وبأنهم لا يتعرضون لأي ضغوط حتى الآن لتقديم عرض جديد لبوجبا.

ويقال إنه صاحب (26 عاماً) سيطالب بالمغادرة في الصيف إذا لم يلبي المان يونايتد شروطه البالغة 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع والتي ستضعه بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في سلم الرواتب.

وقال المصدر لصحيفة “ميرور”: “تركيز بوجبا الوحيد في الوقت الحالي هو على تعافيه من الإصابة. التقارير التي تطالب بحصوله على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً للبقاء غير صحيحة. بول لديه عامين في عقده، لذا فإن الوقت في صالحنا من حيث المفاوضات حول صفقة جديدة. مانشستر يونايتد يرغب في بقاء بول بوجبا.”