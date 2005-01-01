  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يكشف حقيقة مطالبة بوجبا بمضاعفة راتبه

الأحد 06 أكتوبر 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يكشف حقيقة مطالبة بوجبا بمضاعفة راتبه


وكالات / سما /

نفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التقارير التي تدعي أن نجم خط وسطه بول بوجبا يريد عقداً جديداً براتب مضاعف بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

بوجبا الذي من المتوقع أن يغيب عن مباراة يوم الأحد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي بسبب إصابة في الكاحل لا يزال عقده يمتد لعامين قادمين.

ووفقاً لما أكده مصدر من داخل مانشستر يونايتد، فإن إدارة النادي الإنجليزي لم تجري أي محادثات رسمية بعد مع اللاعب وبأنهم لا يتعرضون لأي ضغوط حتى الآن لتقديم عرض جديد لبوجبا.

ويقال إنه صاحب (26 عاماً) سيطالب بالمغادرة في الصيف إذا لم يلبي المان يونايتد شروطه البالغة 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع والتي ستضعه بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في سلم الرواتب.

وقال المصدر لصحيفة “ميرور”: “تركيز بوجبا الوحيد في الوقت الحالي هو على تعافيه من الإصابة. التقارير التي تطالب بحصوله على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً للبقاء غير صحيحة. بول لديه عامين في عقده، لذا فإن الوقت في صالحنا من حيث المفاوضات حول صفقة جديدة. مانشستر يونايتد يرغب في بقاء بول بوجبا.”

#مانشستر يونايتد #بول بوجبا

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يتوعد: لن تكون غزة هادئة بحكومتي.. وليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

الصحة تصدر بيان حول فضيحة طبيب السرطان المزيف في "إسرائيل"

الانتخابات... المهدي المنتظر ام المسيح الدجال؟!! ..د.غازي حمد

الأخبار الرئيسية

1015874437

جنرال إسرائيلي : كنا نظن السادات أحمق ولكنه فهمنا بشكل مثير للدهشة

ليفني والخدمات الجنسية.. نساء الموساد والـ”خدمات” التي يُقدِّمونها لإغراء الأهداف؟

k

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل