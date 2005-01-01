افتتاح معرض الكتاب الخامس عشر في قلقيلية

قلقيلية / سما /

افتتح اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية ووزير الثقافة د.عاطف ابو سيف، اليوم الاحد، معرض الكتاب والالعاب التربوية الخامس عشر بعنوان "الكتاب بوابة الحضارة"، نظمته مكتبة بلدية قلقيلية بالتعاون مع مديرية الثقافة، وذلك في مقر مكتبة البلدية وسط مدينة قلقيلية.

وشارك في الافتتاح د.هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية ، د.نور الاقرع مدير فرع جامعة القدس المفتوحة، العقيد جهاد اشتيوي نائب مدير الشرطة، أنور ريان مدير مديرية الثقافة، منى عفانة المدير الاداري في مديرية التربية والتعليم، لينا شاور مديرة المكتبة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية.

وأشاد المحافظ بمعرض الكتاب وديمومته، مؤكدا على أهمية تعزيز ثقافة القراءة خاصة لدى الأجيال الشابة، منوها إلى دور الثقافة في التصدي للاحتلال ومخططاته الهادفة إلى سرقة تراث ومقدرات الشعب، مؤكدا على ضرورة تنشئة جيل واع يحمل الهم الوطني ويوظف ثقافته ومداركه في خدمة القضية، منوها إلى أهمية مثل هذه المعارض التي تعزز دور الكتاب والعلم في مجتمعنا.

بدوره، اشاد وزير الثقافة بصمود اهالي محافظة قلقيلية، معبرا عن فخره بما استطاع المواطن الفلسطيني انتاجه بالرغم من الاحتلال واجراءاته التعسفية.

وقال ان هذا المعرض يأتي لتشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني وهو استمرار لديمومة الحياة ، وديمومة الثقافة الوطنية الذي يحاول الاحتلال طمسها، وهو رد على هذا الاحتلال الذي عمد الى تزييف التاريخ ظنا منه انه يستطيع السيطرة على شعبنا.

واضاف ان هذا المعرض هو جزء من استراتيجية وزارة الثقافة لجعل الكتاب متوفرا لدى الجميع، مشيرا الى ان وزارة الثقافة وضمن الرؤية التي وضعتها الاهتمام بالمعارض والمهرجانات الثقافية في المناطق التي تخوض تدي وطني يومي مع الاحتلال.

من ناحيته، ثمن رئيس بلدية قلقيلية جهود القائمين على المعرض، مؤكدا ان الكتاب والثقافة هما جزئين لا يتجزءان من حياة المواطن الفلسطيني، وهما حجر الزاوية في الصراع مع الاحتلال، لهذا وضمن استراتجية بلدية قلقيلية دعم الانشطة الثقافية، وهذا المعرض هو احدى ثمرات الرؤيا الموضوعة.

ويتضمن المعرض مئات الكتب في كافة مناحي المعرفة، اضافة إلى المراجع والموسوعات العلمية، والألعاب التربوية شاركت فيه عدة دور نشر ويستمر طيلة الاسبوع من الساعة 8وحتى الساعة الثالثة .