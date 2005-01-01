  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هولندا تنوي تغيير اسمها !

الأحد 06 أكتوبر 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تنوي تغيير اسمها !


وكالات

قررت الحكومة الهولندية تغيير اسم البلد والامتناع عن استخدام تسمية "هولندا" نظرا للصورة السيئة التي باتت مقترنة في الأذهان بهذه التسمية، وفقا لبوابة "Adformatie".

وذكرت بوابة "Adformatie" اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات تحديث البلد، وأن التسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء.

وأوضحت البوابة أن السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية الجديدة (لم تعلن حتى الآن) في المحافل الدولية مثل مسابقة "يوروفيجن-2020"، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يتوعد: لن تكون غزة هادئة بحكومتي.. وليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

الصحة تصدر بيان حول فضيحة طبيب السرطان المزيف في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

نساء الموساد والـ”خدمات” التي يُقدِّمونها لإغراء الأهداف؟

k

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

قوانين جديدة أمام الكونغرس الأمريكي لملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية