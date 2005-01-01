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أمير سعودي يصف خطيبة خاشقجي بأنها” خطيئة” بعد صور لها مع زيوس

الأحد 06 أكتوبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعودي يصف خطيبة خاشقجي بأنها” خطيئة” بعد صور لها مع زيوس


الرياض /وكالات/

وجه امير سعودي نقدا ضمنيا لخطيبة الاعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي تركية الاصل والجنسية ووصفها خلال تغريده له بانها”خطيئة خاشقجي”.
ويبدو ان صورا منشورة لخطيبة الراحل التركية مع مؤسس موقع امازون جيف بيزوس اثارت جدلا واسعا حسب تقرير عن التداعيات لموقع فضائية سي ان ان الامريكية.
وشارك بيزوس في اسطنبول بذكرى احياء رحيل خاشقجي.
 واعاد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد نشر الصورة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا في تعليق: “لجمال خاشقجي رحمه الله أبناء بررة عبر عن مواقفهم ابنه صلاح بوضوح في أمريكا قبل 10 شهور في الإعلام الأمريكي وغرد بذات الموقف الرافض لاستغلال قضية والده ضد بلاده وعن ثقته في قيادة وقضاء بلده وهذا موقف مشرف وكريم وغير مستغرب.
وأضاف الامير نفسه:  موقف جعل ماتقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا”.
ويذكر أن جمال خاشقجي كان يكتب لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي يملكها بيزوس

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