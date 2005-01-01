القيادة تجتمع مساء اليوم برئاسة الرئيس عباس لبحث عدة ملفات هامة ..

رام الله / سما /

تعقد القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لها في مقر الرئاسة برام الله، لبحث العديد من الملفات، وأبرزها الدعوة لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية كافة.

ويشارك في الاجتماع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، بالإضافة إلى الأمناء العامين لفصائل المنظمة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الاجتماع سيبحث القضايا المتعلقة بآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات سواء من خلال المشاورات التي تجري مع كافة الفصائل أو مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية، وغيرها، وصولاً إلى اصدار مرسوم من قبل سيادته لإعلان موعد إجراء الانتخابات.