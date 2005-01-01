القيادة تعقد اجتماعا هاما لتذليل العقبات امام اجراء الانتخابات

رام الله /سما/

تعقد القيادة مساء اليوم الاحد، اجتماعا لها في مقر الرئاسة برام الله لبحث العديد من الملفات بينها القرار الذي سيتخذه الرئيس بإجراء الانتخابات العامة.

ويشارك في الاجتماع اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والامناء العامون للفصائل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، ان الاجتماع سيبحث القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني والاتصالات السياسية التي تجري على صعيد المجتمع الدولي او على الصعيد الداخلي وعلى راسها ما اعلنه الرئيس محمود عباس في خطابه امام الامم المتحدة بالدعوة لإجراء انتخابات عامة في كافة الاراضي الفلسطينية.

واضاف ابو يوسف ان الاجتماع سيبحث ايضا تذليل كافة العقبات امام اجراء الانتخابات سواء من خلال المشاورات التي تجري مع كافة الفصائل او مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية وغيرها، وصولا الى اصدار مرسوم من قبل الرئيس لإعلان موعد اجراء الانتخابات.

وشدد ابو يوسف على اهمية تشكيل اللجان من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح لمتابعة إجراء الانتخابات وتكثيف العمل لتحديد موعد اجراءها، مشيرا الى ان اللجان ينصب عملها على المشاورات مع الفصائل لإزالة العقبات امام اجراء الانتخابات بالإضافة الى بحث قانون الانتخابات والتأكيد على تواصل الجهود مع مختلف اعضاء المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للسماح بأجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

واشار ابو يوسف ان المسالة لم تحسم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن الا ان الجهود الحالية تنصب في كيفية انجاح انتخابات برلمانية.

وحول تصريحات حماس بانها مع اجراء الانتخابات لكنها مشروطة بتوافق، قال ابو يوسف ان حماس تتحدث حتى الان بشكل نظري وما نحتاجه هو الشكل العملي من اجل انجاح اجراء الانتخابات.