  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم العيسوية ومستوطنون يقتحمون الاقصى

الأحد 06 أكتوبر 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم العيسوية ومستوطنون يقتحمون الاقصى



اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاحد، بلدة العيسوية وأزالت يافطة للشهيد المقدسي فادي علون.
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وحاصرت مسجد الأربعين ثم اعتلت سطحه وأزالت صورة الشهيد علون، علقت على أحد جدران المسجد، في الذكرى الرابعة لاستشهاده برصاص الاحتلال..
ومن جهة، جدد المستوطنون صباح اليوم اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال، واستباح حوالي 100 مستوطن الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.
كما اقتحم أفراد من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وقاموا بجولة داخله بأحذيتهم.
 

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يتوعد: لن تكون غزة هادئة بحكومتي.. وليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

الصحة تصدر بيان حول فضيحة طبيب السرطان المزيف في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

نساء الموساد والـ”خدمات” التي يُقدِّمونها لإغراء الأهداف؟

k

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

قوانين جديدة أمام الكونغرس الأمريكي لملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية