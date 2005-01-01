الاحتلال يقتحم العيسوية ومستوطنون يقتحمون الاقصى



اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاحد، بلدة العيسوية وأزالت يافطة للشهيد المقدسي فادي علون.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وحاصرت مسجد الأربعين ثم اعتلت سطحه وأزالت صورة الشهيد علون، علقت على أحد جدران المسجد، في الذكرى الرابعة لاستشهاده برصاص الاحتلال..

ومن جهة، جدد المستوطنون صباح اليوم اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال، واستباح حوالي 100 مستوطن الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

كما اقتحم أفراد من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وقاموا بجولة داخله بأحذيتهم.

