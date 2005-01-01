أغلى قهوة في العالم تنتجها قطط حبيسة

وكالات / سما /

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الكلفة الخفية التي تدفعها قطط الزباد البرية لإنتاج أغلى قهوة في العالم، والتي قد يصل ثمن الفنجان الواحد منها إلى 100 دولار أمريكي.



وتنتج هذه القهوة بفضل حيوان يسمى قط الزباد الذي يعيش في غابات استوائية في جنوب شرق آسيا، يتناول حبوب البن قبل أن لفظها على شكل فضلات تُجمع وتحمص لتصنع منها قهوة فاخرة.



وتسبب شغف المزارعين بصناعة القهوة بهذه الطريقة في احتجاز أعداد كبيرة من القطط في أقفاص قاتمة ومظلمة في شروط صحية سيئة.



واكتشف المدافعان عن حقوق الحيوان، آمي جونز وبول هيلي ظروف هذه القطط المروعة في مزرعة فيتنامية.



يذكر أن شركات السياحة والسفر بما فيها إكسبيديا الشهيرة تنظم جولات سياحية خاصة لتناول قهوة "كوبي لواك" باهظة الثمن والتي تنتجها قطط الزباد، في فيتنام، وأندونيسيا، للسياح، وفق موقع "ميترو" الإلكتروني.