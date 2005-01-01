  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أغلى قهوة في العالم تنتجها قطط حبيسة

الأحد 06 أكتوبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغلى قهوة في العالم تنتجها قطط حبيسة


وكالات / سما /

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الكلفة الخفية التي تدفعها قطط الزباد البرية لإنتاج أغلى قهوة في العالم، والتي قد يصل ثمن الفنجان الواحد منها إلى 100 دولار أمريكي.

وتنتج هذه القهوة بفضل حيوان يسمى قط الزباد الذي يعيش في غابات استوائية في جنوب شرق آسيا، يتناول حبوب البن قبل أن لفظها على شكل فضلات تُجمع وتحمص لتصنع منها قهوة فاخرة.

وتسبب شغف المزارعين بصناعة القهوة بهذه الطريقة في احتجاز أعداد كبيرة من القطط في أقفاص قاتمة ومظلمة في شروط صحية سيئة.

واكتشف المدافعان عن حقوق الحيوان، آمي جونز وبول هيلي ظروف هذه القطط المروعة في مزرعة فيتنامية.

يذكر أن شركات السياحة والسفر بما فيها إكسبيديا الشهيرة تنظم جولات سياحية خاصة لتناول قهوة "كوبي لواك" باهظة الثمن والتي تنتجها قطط الزباد، في فيتنام، وأندونيسيا، للسياح، وفق موقع "ميترو" الإلكتروني. 

#قطط #قهوة

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يتوعد: لن تكون غزة هادئة بحكومتي.. وليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

الصحة تصدر بيان حول فضيحة طبيب السرطان المزيف في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

نساء الموساد والـ”خدمات” التي يُقدِّمونها لإغراء الأهداف؟

k

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

قوانين جديدة أمام الكونغرس الأمريكي لملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية