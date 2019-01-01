توزيع جوائز مهرجان أفلام الطبيعة الألماني للعام 2019

وكالات / سما /

فاز فيلمان وثائقيان بعنوان "ليال برية - حين تصحو الحيوانات" و "الكونغو - حماية غابة الغوريلا" بجائزتي مهرجان أفلام الطبيعة الألماني للعام 2019.

منحت الجائزتان مساء اليوم السبت خلال مهرجان (دارسر لأفلام الطبيعة) في مدينة فيك على شبه جزيرة فيشلاند-دارس-تسينجست، حيث حصل كل من الفيلمين على جائزة قدرها 7500 يورو.

وقالت اللجنة المانحة إن الفيلم الأول وهو فيلم شاعري بعنوان "ليال برية - حين تصحو الحيوانات" لمعده من ولاية تيرنجن أوفه ميلر اتسم بالنكتة اللفظية والموسيقى الجيدة والصور غير المعتادة وأقنع من خلال ذلك الجمهور بكيفية تبليغ المؤدي رسالته.

وقد أخذ ميلر مشاهديه خلال رحلة ليلية وبين لهم بطريقة زاخرة بالمرح والتسلية ما يفوت البشر في الظلام.

أما الفيلم الثاني "الكونغو - حماية غابة الغوريلا" لمعده من كولونيا توماس فايدينباخ، فيعرض كيفية النجاح في إعطاء الطبيعة قيمة تسهم في النهاية في حمايتها.

وقالت اللجنة إن هذه جوانب لم تكن يلاحظها إلا قليلون حتى الآن، وهي تمنح الأمل في مجال حماية الطبيعة وفي المجال الاجتماعي.