  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

توزيع جوائز مهرجان أفلام الطبيعة الألماني للعام 2019

الأحد 06 أكتوبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع جوائز مهرجان أفلام الطبيعة الألماني للعام 2019


وكالات / سما /

فاز فيلمان وثائقيان بعنوان "ليال برية - حين تصحو الحيوانات" و "الكونغو - حماية غابة الغوريلا" بجائزتي مهرجان أفلام الطبيعة الألماني للعام 2019.

منحت الجائزتان مساء اليوم السبت خلال مهرجان (دارسر لأفلام الطبيعة) في مدينة فيك على شبه جزيرة فيشلاند-دارس-تسينجست، حيث حصل كل من الفيلمين على جائزة قدرها 7500 يورو.

وقالت اللجنة المانحة إن الفيلم الأول وهو فيلم شاعري بعنوان "ليال برية - حين تصحو الحيوانات" لمعده من ولاية تيرنجن أوفه ميلر اتسم بالنكتة اللفظية والموسيقى الجيدة والصور غير المعتادة وأقنع من خلال ذلك الجمهور بكيفية تبليغ المؤدي رسالته.

وقد أخذ ميلر مشاهديه خلال رحلة ليلية وبين لهم بطريقة زاخرة بالمرح والتسلية ما يفوت البشر في الظلام.

أما الفيلم الثاني "الكونغو - حماية غابة الغوريلا" لمعده من كولونيا توماس فايدينباخ، فيعرض كيفية النجاح في إعطاء الطبيعة قيمة تسهم في النهاية في حمايتها.

وقالت اللجنة إن هذه جوانب لم تكن يلاحظها إلا قليلون حتى الآن، وهي تمنح الأمل في مجال حماية الطبيعة وفي المجال الاجتماعي.

#أفلام الطبيعة #المانيا

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يتوعد: لن تكون غزة هادئة بحكومتي.. وليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

الصحة تصدر بيان حول فضيحة طبيب السرطان المزيف في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

1015874437

جنرال إسرائيلي : كنا نظن السادات أحمق ولكنه فهمنا بشكل مثير للدهشة

ليفني والخدمات الجنسية.. نساء الموساد والـ”خدمات” التي يُقدِّمونها لإغراء الأهداف؟

k

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل