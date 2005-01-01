  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مجهولون يقتلون ثمانية سياح في متنزه وطني سياحي برواندا

الأحد 06 أكتوبر 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يقتلون ثمانية سياح في متنزه وطني سياحي برواندا


وكالات / سما /

صرح متحدث باسم الشرطة في رواندا بأن مسلحين مجهولين قتلوا ثمانية أشخاص بالقرب من متنزه وطني سياحي هناك.

وقال المتحدث جون بوسكو كابيرا إن 18 آخرين جرحوا خلال الهجوم الذي وقع على قرية كينيجي.

وأضاف كابيرا أن المهاجمين استخدموا أسلحة نارية إلى جانب أسلحة تقليدية أيضا.

ولم تعلن الشرطة معلومات أخرى عن الحادث وانتماءات الضحايا حتى الآن.

وقعت الحادثة ليلة أمس الجمعة بالقرب من متنزه فولكان الوطني.

ولم يتبين حتى الآن من الذين قاموا بهذا الهجوم، فرواندا دولة أوضاعها سلمية إلى حد كبير، إلا أن المنتزه يقع قريبا من حدودها مع شرق الكونغو، حيث تنشط عدة ميليشيات.

وتقاتل هذه الميليشيات في المقام الأول من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية في المنطقة.

وقالت سلطات التنمية والتطوير في رواندا إن الوضع تحت السيطرة، وأن جميع زوار منتزه فولكان الوطني السياحي كانوا وما زالوا في أمان.

ويشتهرهذا المنتزه بوجود الغوريلا الجبلية التي لا تعيش إلا في هذا المكان وفي الجارتين الكونغو وأوغندا.

#مجهولون #رواندا

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يتوعد: لن تكون غزة هادئة بحكومتي.. وليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

الصحة تصدر بيان حول فضيحة طبيب السرطان المزيف في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

نساء الموساد والـ”خدمات” التي يُقدِّمونها لإغراء الأهداف؟

k

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

قوانين جديدة أمام الكونغرس الأمريكي لملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية