قاضٍ يحاول الانتحار داخل قاعة محكمة بعد إصداره حكمًا بحق متهمين

وكالات / سما /

نجا قاضٍ من محاولة انتحار، عندما أطلق النار على صدره، داخل قاعة محكمة يالا الإقليمية في تايلاند، بعدما أصدر حكمًا يقضي ببراءة 5 مدانين، اتهموا بجرائم خطيرة، تمس أمن البلاد.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الحضور داخل قاعة المحكمة ”أصيبوا بصدمة، بعدما أخرج القاضي خاناكورن بيانشانا مسدسًا من جيبه وحاول قتل نفسه، حيث نقل على إثرها للمستشفى، وخضع للفور لعملية جراحية، ووُصفت إصابته بالمُهددة للحياة“.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، فإن ”محاولة بيانشانا الانتحار، أثارت المخاوف حول ما إذا كان أجبر على تغيير حكمه بحق المدانين الخمسة، لا سيما أنه قبل جلسة النطق بالحكم، نشرت عبر الإنترنت وثيقة من 25 صفحة، تتحدث عن القضية ذاتها بالتفصيل، وعن وجود خلافات بين القضاء حولها، وطبيعة الحكم فيها“، لكن تم حذف الوثيقة بعد ساعات من نشرها، ولم تعلق محكمة العدل على محتواها.

وقال متحدث باسم مكتب القضاء في تايلاند، إن ”تصرف القاضي كان بسبب توتر يعيشه، ناجم عن قضايا شخصية“، مؤكدًا ”فتح تحقيق بالحادث“.