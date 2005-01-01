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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم طفل من الضفة

الأحد 06 أكتوبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، تسعة مواطنين بينهم طفل من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة في الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل، وهم: أحمد خضر الحروب، وزايد علي خضيرات، وكايد العمايرة، علاوة على كريم إبراهيم أبو ماريا (24 عاماً)، وأحمد صليبي الذي تعرض هو شقيقه رأفت للضرب المبرح قبل اعتقاله.

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: علاء عاصم منصور (24 عاماً)، وسامر سعيد رضوان (18 عاما)، ومعاذ إسلام رضوان (20 عاما). فيما جرى اعتقال الطفل مصعب عبد القادر ابو الشوارب (14 عاما) من طولكرم.

وذكر نادي الأسير أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من الضفة خلال اليومين الماضيين غالبيتهم من القدس.

#الاحتلال

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