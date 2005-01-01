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الكسل وما اسبابه !

الأحد 06 أكتوبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكسل وما اسبابه !


وكالات / سما /

كشف العلماء عن السبب الرئيسي للإصابة بالكسل، وأعلنوا أن ضعف النشاط وقلة الرغبة في الحركة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغذية.

واختبر الخبراء نظريتهم على الفئران المخبرية، حيث قسموا القوارض إلى مجموعتين. تتناول المجموعة الأولى طعاما صحيا، بينما تلقت المجموعة الثانية، باللإضافة إلى النظام الغذائي الرئيسي طعاما غير صحي.

واستمرت التجربة ستة أشهر، ونتيجة لذلك بدأت المؤشرات الصحية للمجموعتين بالاختلاف، حيث اكتسبت الفئران التي كانت تتناول الكروبوهيدرات مع الطعام وزنا مضاعفا.

بالإضافة إلى المراقبة العامة للفئران، كان يجري مراقبة النشاط العام لهم. حيث تم وضع جهاز يقوم بإفراز مياه عذبة حلوة عندما يقوم الفأر بالنقر عليه.

ووجد الباحثون أن مجموعة الفئران التي كانت تتناول طعاما صحيا على مدى 6 أشهر، كانت مثابرة على النقر على الجهاز والحصول على الماء اللذيذ، بينما المجموعة الأخرى فقدا الاهتمام تدريجيا بالجهاز وتوقفوا عن شرب الماء، وفقا لصحيفة "وان".

وأشار العلماء إلى أن الطعام غير الصحي يؤثر على أجزاء في الدماغ تكون مسؤولة عن النشاط والتحفيز، وعندما لا تعمل هذه المناطق بشكل صحيح، فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بالكسل.

#الكسل

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