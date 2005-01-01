هجوم عنصري على تشودري بعد تسببه في إصابة صلاح

وكالات / سما /

وجد حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي الإنجليزي نفسه ضحية لهجوم وتعليقات عنصرية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، وكأنه يتعرض للعقاب لأنه كان السبب في خروج منافسه المصري محمد صلاح مصاباً أثناء مواجهة ليفربول في الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

فاز ليفربول بهدف قاتل من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بنتيجة (2-1)، لكن قبل هذا الهدف خسر ليفربول وجود صلاح في الملعب بعد أن تعرض للإصابة في قدمه، نتيجة عرقلة عنيفة من تشودري.

لم يسلم تشودري من عبارات الإهانة والتمييز حيث كتب له العديد من مشجعي ليفربول تغريدات تحمل سخرية من لونه بشرته السمراء، ووصفوه بالقرد وطالبوه بالعودة إلى الكهف الذي جاء منه.

تضامن ليستر سيتي سريعاً مع لاعبه صاحب الـ22 عاماً، وقدم بلاغاً إلى الشرطة من أجل الوصول إلى أصحاب الحسابات التي كتبت عبارات عنصرية ضد حمزة تشودري، وتم تقديم شكوى لإدارة “تويتر” من أجل إيقاف هؤلاء العنصريين.

تحدث كلوب عن إصابة صلاح، قائلاً: في غرفة خلع الملابس لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبداً، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية.