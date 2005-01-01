دي خيا يقرر شراء نادٍ يلعب في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

دخل ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات من أجل شراء نادٍ يلعب في الدوري الإسباني لكرة القدم حسبما كشفت تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مساء أمس السبت أن ديفيد دي خيا قرر شراء نادي إلتشي الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية مقابل مبلغ تصل قيمته 18 مليون يورو.

وأشارت هذه المصادر أن خوسيه سيبولكري أكبر مساهم في نادي إلتشي يتفاوض على بيع كافة أسهمه مع كريستيان براجارنيك وكيل دي خيا ، لكن المحادثات هدأت وتيرتها مؤخراً.

وأفادت هذه المعلومات أن دي خيا يتمتع بعلاقة قوية مع نادي إلتشي حيث يحمل تذكرة موسمية ، وذلك بعد أن قضى جزءاً كبيراً من طفولته في المنطقة حيث ولد وعاش والده هناك.

وقام جيرارد بيكيه زميل دي خيا السابق في منتخب إسبانيا بشراء نادي أندورا الإسباني في العام الماضي ، بعد أن حصل مؤخراً على حصة في فريق آخر وهو جيمناستيك مانريسا.

ويستضيف إلتشي فريق رايو فاليكانو اليوم السبت في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني ، وهو يحتل حالياً المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام برصيد 12 نقطة.