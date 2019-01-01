"حشد" تدعو لالغاء قرار تجميد عمل مجلس نقابة العاملين بالازهر

غزة / سما /

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) انها تابعت باهتمام وقلق بالغين قرار مجلس أمناء جامعة الازهر (المسير للأعمال) القاضي بتجميد عمل مجلس نقابة العاملين في الجامعة وذلك لأشعار أخر نظراً لما أسماه مخالفة المجلس النظام والقانون وما ترتب عن ذلك عن أضرار.

وفقاً لتصريح صادر عن مجلس الأمناء، اليوم السبت الموافق 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، فأنه إلى جانب تجميد عمل مجلس النقابة، فقد قرر المجلس قبول اعتذار الدكتور/ عبد الخالق الفرا، عن استمرار تعيينه رئيساً للجامعة وذلك للمصلحة العامة، وكذلك قرر تعين الأستاذ الدكتور/ أحمد أسعد التيان، رئيساً للجامعة.

واعلنت الهيئة رفضها لأي قرارات أو محاولات من شأنها تقويض الحريات الأكاديمية والنقابية داخل الجامعات الفلسطينية، وأي قرار يمس ويقيد الحريات النقابية داخل جامعة الأزهر بغزة.

وطالبت مجلس أمناء الجامعة، بضرورة التراجع الفوري عن قرار تجميد عمل مجلس نقابة العاملين، وذلك صوناً لمنظومة الحقوق والحريات، وبشكل خاص الحريات النقابية.

وعبرت عن استغرابها قرار مجلس أمناء الجامعة القاضي بتجميد عمل مجلس النقابة، وفي الوقت الذي برهنت فيه القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمناء على صوابيه ما ذهب إلية مجلس نقابة العاملين في الجامعة من خلال قبول اعتذار أ.د/ عبد الخالق الفرا، تحت تبرير المصلحة العامة.

ودعت الأطراف الفاعلة كافة في جامعة الأزهر لضرورة فتح حوار حقيقي يفضي لإيجاد حلول مناسبة للإشكاليات التي تعاني منها الجامعة، وذلك بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية وأنظمة الجامعة.