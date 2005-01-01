برشلونة يضحي بجريزمان للتعاقد مع نيمار!

وكالات / سما /

مازالت فكرة السعي خلف التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تدور في رأس نادي برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة بعدما حاول النادي ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية أفادت اليوم الأحد بأن برشلونة سيفتح ملف نيمار من جديد و سيحاول الحصول على خدماته من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

و ينوي البارسا التضحية بنجمه الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يلعب أول موسم له في الكامب نو ، من أجل ضم نيمار في صيف 2020.

و أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لوضع اسم جريزمان في المفاوضات مع الفريق الباريسي لمحاولة اغراء الأخير بفكرة ترك نيمار.

و عانى الفرنسي من صعوبات في التأقلم مع الفريق الكتالوني ما جعل هناك شكوك حول مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

و أوضحت الصحيفة الفرنسية أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق مازال هادئاً في الوقت الحالي بالرغم من عدم سير الأمور معه بالشكل المطلوب في كتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.