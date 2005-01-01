  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يضحي بجريزمان للتعاقد مع نيمار!

الأحد 06 أكتوبر 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يضحي بجريزمان للتعاقد مع نيمار!


وكالات / سما /

مازالت فكرة السعي خلف التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تدور في رأس نادي برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة بعدما حاول النادي ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية أفادت اليوم الأحد بأن برشلونة سيفتح ملف نيمار من جديد و سيحاول الحصول على خدماته من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

و ينوي البارسا التضحية بنجمه الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يلعب أول موسم له في الكامب نو ، من أجل ضم نيمار في صيف 2020.

و أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لوضع اسم جريزمان في المفاوضات مع الفريق الباريسي لمحاولة اغراء الأخير بفكرة ترك نيمار.

و عانى الفرنسي من صعوبات في التأقلم مع الفريق الكتالوني ما جعل هناك شكوك حول مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

و أوضحت الصحيفة الفرنسية أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق مازال هادئاً في الوقت الحالي بالرغم من عدم سير الأمور معه بالشكل المطلوب في كتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.

#نيمار دا سيلفا #انطوان جريزمان

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يتوعد: لن تكون غزة هادئة بحكومتي.. وليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

لبنان يحكم بالإعدام غيابياً على خمسة فلسطينيين باغتيال قضاة قبل 20 عاماً

الأخبار الرئيسية

نساء الموساد والـ”خدمات” التي يُقدِّمونها لإغراء الأهداف؟

k

غير جاهز لأي حرب.. جنرال اسرائيلي يرسم صورة قاتمة عن قدرات جيش الاحتلال

نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

قوانين جديدة أمام الكونغرس الأمريكي لملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية