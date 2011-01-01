7 ملايين تونسي يتوجهون لانتخاب برلمانهم الثالث منذ خلع بن علي

وكالات

بدأ التونسيون الأحد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الثالث للبلاد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث يتنافس 15 ألف مرشح على 217 مقعدا.



وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت غرينتش، على أن تغلق عند الرابعة، الخامسة بتوقيت غرنيتش، في حين كان قد انطلق التصويت خارج البلاد الجمعة.



وتجرى الانتخابات في أجواء تنافسية ساخنة، في ظل تداعيات نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى على الناخبين.



وأمام البرلمان الجديد ملفات حساسة ومشاريع قوانين أثارت جدلا طويلا في السابق وأخرى مستعجلة وأهمها أحداث المحكمة الدستورية وقانون المالية للسنة المقبلة.