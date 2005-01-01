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نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود

الأحد 06 أكتوبر 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لن يعيد التفويض لريفلين قبل جلسة اللجنة المركزية لليكود


القدس المحتلة / سما /

 قال مصدر في حزب الليكود، صباح اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو والمكلف بتشكيل حكومة جديدة لن يعيد التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قبل عقد جلسة اللجنة المركزية للحزب.

وبحسب المصدر، فإن اللجنة المركزية ستجتمع يوم الخميس المقبل للتأكيد على أن نتنياهو سيبقى رئيسًا للحزب ومرشحه الوحيد لتشكيل أي حكومة.

ويأتي ذلك بعد أن تراجع نتنياهو عن فكرة إجراء انتخابات تمهيدية داخل الحزب، حيث تبين أن الهدف من تسريب هذه الفكرة محاولة معرفة من سينافسه على الرئاسة.

وظهر جدعون ساعر منافسًا لنتنياهو، ما دفعه لتوضيح أنه سينافس في أي انتخابات تمهيدية مقبلة وأنه لا حاجة لعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب من أجل تأكيد رئاسة نتنياهو.

وشهدت الأيام الأخيرة الكثير من الجدل داخل الليكود بسبب تطورات الخلافات بين نتنياهو وساعر ومؤيدي كلا الطرفين.

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